Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пакистан настаивает на расширении поддержки АБР в связи с кризисом на Ближнем Востоке

    Финансы
    • 04 мая, 2026
    • 16:19
    Пакистан настаивает на расширении поддержки АБР в связи с кризисом на Ближнем Востоке

    Пакистан призывает Азиатский банк развития (АБР) расширить объем пакета финансовой помощи в ответ на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке, приведя его в соответствие с реальным масштабом происходящего и фактическими потребностями затронутых государств.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности заместителя управляющего от Пакистана Нур Ахмед в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    "Положительно оцениваю недавнее решение АБР о формировании пакета финансовой помощи для наиболее уязвимых членов организации. Тем не менее обращаюсь к АБР с призывом расширить объем данного пакета, чтобы он соответствовал истинным масштабам кризиса и реальным нуждам пострадавших государств.

    Одновременно принципиально важно обеспечить защиту действующих и перспективных обязательств в сфере развития, а также гарантировать непрерывное предоставление финансирования, чтобы программы развития реализовывались в соответствии с утвержденными планами", - подчеркнул он.

    Как отметил управляющий от Пакистана в банке, страна сохраняет приверженность конструктивному участию в достижении мирного урегулирования между США и Ираном.

    "Мы в полной мере используем наши дипломатические возможности для содействия переговорному процессу и снижению напряженности. Эти шаги отражают более широкую приверженность Пакистана укреплению региональной стабильности и развитию сотрудничества, что является залогом процветания всего региона", - заявил Н. Ахмед.

    Азиатский банк развития (АБР) Эскалация на Ближнем Востоке Нур Ахмед Пакистан
    Pakistan Yaxın Şərqdə böhrana görə ADB-nin dəstəyinin genişləndirilməsində israrlıdır
    Pakistan pushing for expanded ADB support amid Middle East crisis

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей