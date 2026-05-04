Пакистан настаивает на расширении поддержки АБР в связи с кризисом на Ближнем Востоке

Пакистан призывает Азиатский банк развития (АБР) расширить объем пакета финансовой помощи в ответ на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке, приведя его в соответствие с реальным масштабом происходящего и фактическими потребностями затронутых государств.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности заместителя управляющего от Пакистана Нур Ахмед в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

"Положительно оцениваю недавнее решение АБР о формировании пакета финансовой помощи для наиболее уязвимых членов организации. Тем не менее обращаюсь к АБР с призывом расширить объем данного пакета, чтобы он соответствовал истинным масштабам кризиса и реальным нуждам пострадавших государств.

Одновременно принципиально важно обеспечить защиту действующих и перспективных обязательств в сфере развития, а также гарантировать непрерывное предоставление финансирования, чтобы программы развития реализовывались в соответствии с утвержденными планами", - подчеркнул он.

Как отметил управляющий от Пакистана в банке, страна сохраняет приверженность конструктивному участию в достижении мирного урегулирования между США и Ираном.

"Мы в полной мере используем наши дипломатические возможности для содействия переговорному процессу и снижению напряженности. Эти шаги отражают более широкую приверженность Пакистана укреплению региональной стабильности и развитию сотрудничества, что является залогом процветания всего региона", - заявил Н. Ахмед.