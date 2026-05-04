    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 16:38
    Pakistan Yaxın Şərqdə böhrana görə ADB-nin dəstəyinin genişləndirilməsində israrlıdır

    Pakistan Asiya İnkişaf Bankını (ADB) Yaxın Şərqdəki böhran vəziyyətinə cavab olaraq maliyyə yardımı paketinin həcmini genişləndirməyə, onu baş verənlərin real miqyasına və zərərçəkmiş dövlətlərin faktiki ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağa çağırır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu bəyanatla ADB Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclasında rəhbərlərin işgüzar sessiyası zamanı Pakistanın rəhbər müavini vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nur Əhməd çıxış edib.

    "ADB-nin təşkilatın ən həssas üzvləri üçün maliyyə yardımı paketinin formalaşdırılması ilə bağlı son qərarını müsbət qiymətləndirirəm. Bununla belə, bu paketin həcminin böhranın əsl miqyasına və zərərçəkmiş dövlətlərin həqiqi ehtiyaclarına uyğun olması üçün ADB-ni onu genişləndirməyə çağırıram. Eyni zamanda, inkişaf sahəsindəki mövcud və perspektiv öhdəliklərin müdafiəsini təmin etmək, eləcə də inkişaf proqramlarının təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq həyata keçirmək üçün maliyyələşmənin fasiləsiz təminatına zəmanət vermək prinsipial baxımdan vacibdir", - o deyib.

    Pakistanın bankdakı rəhbəri qeyd edib ki, ölkə ABŞ və İran arasında sülh yolu ilə nizamlanmanın əldə olunmasında konstruktiv iştiraka sadiqliyini qoruyur.

    "Biz danışıqlar prosesinə kömək etmək və gərginliyi azaltmaq üçün diplomatik imkanlarımızdan tam istifadə edirik. Bu addımlar Pakistanın regional sabitliyin möhkəmləndirilməsinə və əməkdaşlığın inkişafına olan daha geniş sadiqliyini əks etdirir, bu da bütün regionun rifahına əsas yaradır", - N. Əhməd bildirib.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Yaxın Şərqdə eskalasiya Pakistan
    Пакистан настаивает на расширении поддержки АБР в связи с кризисом на Ближнем Востоке
    Pakistan pushing for expanded ADB support amid Middle East crisis

