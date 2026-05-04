Израиль закупил две партии американских истребителей F-35 и F-15

Израиль утвердил закупку двух эскадрилий самолетов F-35 и F-15 на сумму в десятки миллиардов шекелей (1 млрд шекелей ~ $338 млн, - ред.).

Как передает Report, об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети Х.

По его словам, закупки самолетов должны обеспечить возможности превосходства ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед потенциальными задачами.

"Это часть программы "Щит Израиля", которую продвигаем премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я совместно с ЦАХАЛ. Программа предусматривает дополнительное выделение 350 млрд шекелей на оборонный бюджет в течение следующих десяти лет, чтобы обеспечить независимость в сфере вооружений, преимущественно за счет продукции собственного производства, а также укрепить возможности ЦАХАЛ перед будущими вызовами", - написал Кац.