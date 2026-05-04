Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Израиль закупил две партии американских истребителей F-35 и F-15

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 13:35
    Израиль закупил две партии американских истребителей F-35 и F-15

    Израиль утвердил закупку двух эскадрилий самолетов F-35 и F-15 на сумму в десятки миллиардов шекелей (1 млрд шекелей ~ $338 млн, - ред.).

    Как передает Report, об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, закупки самолетов должны обеспечить возможности превосходства ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед потенциальными задачами.

    "Это часть программы "Щит Израиля", которую продвигаем премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я совместно с ЦАХАЛ. Программа предусматривает дополнительное выделение 350 млрд шекелей на оборонный бюджет в течение следующих десяти лет, чтобы обеспечить независимость в сфере вооружений, преимущественно за счет продукции собственного производства, а также укрепить возможности ЦАХАЛ перед будущими вызовами", - написал Кац.

    Исраэль Кац Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Истребитель-бомбардировщик F-35 (Lightning II) Истребитель F-15 Eagle
    İsrail ABŞ-dən iki partiya F-35 və F-15 qırıcıları alıb

    Последние новости

    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    23:32
    Фото

    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    Индивидуальные
    Лента новостей