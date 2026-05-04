İsrail ABŞ-dən iki partiya F-35 və F-15 qırıcıları alıb
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 14:10
İsrail on milyardlarla şekel (1 milyard şekel ~ 338 milyon dollar - red.) dəyərində iki F-35 və F-15 qırıcı eskadrilyasının alınmasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, təyyarələrin alınması İsrail Müdafiə Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin potensial tapşırıqlar qarşısında üstünlük imkanlarını təmin etməlidir.
Son xəbərlər
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılırİqtisadiyyat
23:28