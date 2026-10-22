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    "Bavariya" Çempionlar Liqasında evdə məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 matça yüksəldib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 14:12
    Bavariya Çempionlar Liqasında evdə məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 matça yüksəldib

    Almaniyanın "Bavariya" komandası UEFA Çempionlar Liqasının qrup və ya liqa mərhələlərində evdə məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 matça çatdırıb.

    "Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi bunu III turda evdə İngiltərənin "Arsenal" klubu ilə heç-heçə (2:2) etdiyi matçda reallaşdırıb.

    Bundesliqa təmsilçisi keçirdiyi 40 matçın 37-də qələbə qazanıb, 3 heç-heçə edib.

    Xatırladaq ki, Münxen klubunun sonuncu ev məğlubiyyəti 2013-cü ilin dekabrında UEFA Çempionlar Liqasının köhnə formatında qeydə alınıb. Həmin vaxt "Bavariya" "Mançester Siti"yə uduzub (2:3). Pley-off mərhələsinin matçları bu seriyaya daxil edilmir.

    Bavariya FK UEFA Çempionlar Liqası Arsenal FK
    "Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчей
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