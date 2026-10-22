"Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчей

Мюнхенская "Бавария" в 40-м домашнем матче подряд не проиграла на групповом и общем этапах Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, вчера немецкий клуб сыграл вничью с "Арсеналом" - 2:2.

Перед встречей сайт УЕФА сообщал о 39 домашних матчах "Баварии" без поражений на указанных стадиях турнира: 37 побед и две ничьи. После игры с лондонцами серия достигла 40 встреч, а распределение результатов стало следующим: 37 побед и три ничьи.

Последнее домашнее поражение мюнхенцев на групповом или общем этапе датируется декабрем 2013 года. Тогда "Бавария" уступила "Манчестер Сити" со счетом 2:3. Матчи плей-офф в эту серию не входят.