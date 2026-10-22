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    "Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчей

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 14:23
    Бавария довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчей

    Мюнхенская "Бавария" в 40-м домашнем матче подряд не проиграла на групповом и общем этапах Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, вчера немецкий клуб сыграл вничью с "Арсеналом" - 2:2.

    Перед встречей сайт УЕФА сообщал о 39 домашних матчах "Баварии" без поражений на указанных стадиях турнира: 37 побед и две ничьи. После игры с лондонцами серия достигла 40 встреч, а распределение результатов стало следующим: 37 побед и три ничьи.

    Последнее домашнее поражение мюнхенцев на групповом или общем этапе датируется декабрем 2013 года. Тогда "Бавария" уступила "Манчестер Сити" со счетом 2:3. Матчи плей-офф в эту серию не входят.

    ФК Бавария Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Арсенал ФК Манчестер Сити
    "Bavariya" Çempionlar Liqasında evdə məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 matça yüksəldib
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