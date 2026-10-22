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    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşır

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:56
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşır

    Oktyabrın 23-də "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yenidənqurma işləri təxminən 280 metrlik sahədə üç mərhələ üzrə həyata keçirilib. Əvvəlki mərhələlərdə təmir-bərpa işləri tamamlanıb, yan divarlar və döşəmə boyunca məhlulvurma-hamarlama prosesi icra olunub. Həmçinin döşəmə, divar və tavan hissələrdə gücləndirmə tədbirləri görülüb. Orta yolların arakəsmə divarları tam yenidən inşa edilib.

    Son mərhələ çərçivəsində tavan hissəsində izolyasiya və məhlulvurma işləri aparılıb və xüsusi boya maddələri vurulub.

    Layihəyə uyğun qaydada, ümumi uzunluğu 1 000 metrə yaxın olan dalan yolları müasir dəmir-beton özüllər üzərində, yoldəyişdirici qurğular isə dəmir-beton monolit bloklardan qurulub. 4 yoldan ibarət dalanda 6 yoldəyişdirici quraşdırılıb.

    "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanının və stansiyanın dayanıqlılığının artırılması 2025–2030-cu illər üzrə Dövlət Proqramının icra edilməsinə dair tədbirlər planı əsasında həyata keçirilir.

    Dalan yolları qatarların gecələməsini, çevik idarə olunmasını, qısa intervallarla hərəkətini, baxış və texniki xidmətini təmin edən mühüm infrastrukturdur. Uzunmüddətli istismar və ərazinin mürəkkəb hidrogeoloji şəraiti "Həzi Aslanov" stansiya dalanının konstruktiv elementlərinə qrunt sularının ciddi təsirləri və divarlarda eroziya əmələ gəlməsi ilə nəticələnmişdi.

    Həzi Aslanov Bakı Metropoliteni QSC
    Завершен очередной этап реконструкции на станции метро "Ази Асланов"
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