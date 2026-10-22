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    Завершен очередной этап реконструкции на станции метро "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2026
    • 14:19
    Завершен очередной этап реконструкции на станции метро Ази Асланов

    В Бакинском метрополитене завершены реконструкционные работы на тупиковом участке станции "Ази Асланов".

    Как сообщает Report, работы по реконструкции проводились в три этапа на участке площадью около 280 м.

    В рамках ранее выполненных работ специалисты провели ремонтно-восстановительные мероприятия, а также укрепили и выровняли боковые стены и пол с использованием технологии набрызг-бетонирования. Дополнительно были усилены конструкции пола, стен и потолка.

    Также заново установлены перегородки, разделяющие средние пути тупикового участка.

    Бакинский метрополитен Станция метро Ази Асланов
    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşır
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