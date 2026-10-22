Завершен очередной этап реконструкции на станции метро "Ази Асланов"
Инфраструктура
- 22 октября, 2026
- 14:19
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В Бакинском метрополитене завершены реконструкционные работы на тупиковом участке станции "Ази Асланов".
Как сообщает Report, работы по реконструкции проводились в три этапа на участке площадью около 280 м.
В рамках ранее выполненных работ специалисты провели ремонтно-восстановительные мероприятия, а также укрепили и выровняли боковые стены и пол с использованием технологии набрызг-бетонирования. Дополнительно были усилены конструкции пола, стен и потолка.
Также заново установлены перегородки, разделяющие средние пути тупикового участка.
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