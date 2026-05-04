Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Оттава приветствует прогресс в мирном диалоге между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 13:01
    Оттава приветствует прогресс в мирном диалоге между Баку и Ереваном

    Оттава приветствует достигнутый прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Канады Марк Карни сказал, выступая сегодня на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    "Я присоединяюсь к тем, кто отмечает достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, и приветствую участие президента Ильхама Алиева", - сказал он.

    Карни также подчеркнул важность участия Канады в формате ЕПС, и поблагодарил председателя Европейского совета Антониу Кошту за приглашение посетить саммит в Ереване.

    Отметим, что премьер Канады впервые участвует в саммитах ЕПС.

    Марк Карни Ильхам Алиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ottava Bakı və İrəvan arasında sülh dialoqunda əldə olunan irəliləyişi alqışlayır
    Ottawa welcomes progress in peace process between Baku and Yerevan

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей