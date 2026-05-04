Оттава приветствует прогресс в мирном диалоге между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 04 мая, 2026
- 13:01
Оттава приветствует достигнутый прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Канады Марк Карни сказал, выступая сегодня на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.
"Я присоединяюсь к тем, кто отмечает достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, и приветствую участие президента Ильхама Алиева", - сказал он.
Карни также подчеркнул важность участия Канады в формате ЕПС, и поблагодарил председателя Европейского совета Антониу Кошту за приглашение посетить саммит в Ереване.
Отметим, что премьер Канады впервые участвует в саммитах ЕПС.
