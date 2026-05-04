Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 23°

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы и град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах временами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 12-17° тепла.