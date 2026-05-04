Премьеры Армении и Хорватии подписали документ о стратегическом диалоге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем документ о стратегическом диалоге между двумя странами.

Как передает Report, об этом армянский премьер-министр написал на своей странице в "Х".

"Мы готовы вывести армяно-хорватское сотрудничество на новый уровень и расширять взаимодействие по ключевым направлениям, в том числе в рамках партнерства Армении и Европейского союза", - написал он.