Премьеры Армении и Хорватии подписали документ о стратегическом диалоге
- 04 мая, 2026
- 13:24
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем документ о стратегическом диалоге между двумя странами.
Как передает Report, об этом армянский премьер-министр написал на своей странице в "Х".
"Мы готовы вывести армяно-хорватское сотрудничество на новый уровень и расширять взаимодействие по ключевым направлениям, в том числе в рамках партнерства Армении и Европейского союза", - написал он.
With @AndrejPlenkovic, we signed Armenia–Croatia Strategic Dialogue, marking landmark development in advancing our bilateral ties.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 4, 2026
We stand ready to further elevate 🇦🇲-🇭🇷 cooperation to new level & expand engagement across key areas, including within 🇦🇲-🇪🇺 partnership. pic.twitter.com/htx1MJ9xnE
