İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ermənistan Xorvatiya ilə strateji dialoq haqqında sənəd imzalayıb

    Region
    • 04 may, 2026
    • 13:37
    Ermənistan Xorvatiya ilə strateji dialoq haqqında sənəd imzalayıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan xorvatiyalı həmkarı Andrey Plenkoviçlə iki ölkə arasında strateji dialoq haqqında sənəd imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Biz Ermənistan-Xorvatiya əməkdaşlığını yeni səviyyəyə qaldırmağa və əsas istiqamətlər üzrə, o cümlədən Ermənistanla Avropa İttifaqının tərəfdaşlığı çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirməyə hazırıq", - o yazıb.

    Nikol Paşinyan Andrey Plenkoviç Ermənistan Xorvatiya
    Премьеры Армении и Хорватии подписали документ о стратегическом диалоге

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti