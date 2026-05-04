Футбольный клуб КНДР посетит Южную Корею для участия в матче женской Лиги чемпионов АФК
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 07:11
Северокорейский женский футбольный клуб Naegohyang Women's FC прибудет в Южную Корею для проведения матча против местной команды Suwon FC Women.
Как сообщает Report, об этом заявило Министерство объединения Республики Корея.
Встреча состоится 20 мая в рамках полуфинала женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
По данным ведомства, власти КНДР направили список делегации, в который вошли 27 футболисток и 12 членов тренерского и административного штаба.
