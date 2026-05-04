    Футбольный клуб КНДР посетит Южную Корею для участия в матче женской Лиги чемпионов АФК

    Северокорейский женский футбольный клуб Naegohyang Women's FC прибудет в Южную Корею для проведения матча против местной команды Suwon FC Women.

    Как сообщает Report, об этом заявило Министерство объединения Республики Корея.

    Встреча состоится 20 мая в рамках полуфинала женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

    По данным ведомства, власти КНДР направили список делегации, в который вошли 27 футболисток и 12 членов тренерского и административного штаба.

    Женский футбол Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) Южная Корея
    Şimali Koreyanın qadın futbolçuları Cənubi Koreyaya səfər edəcək

