Şimali Koreyanın qadın futbolçuları Cənubi Koreyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 07:18
Şimali Koreyanın qadınlardan ibarət "Naegohyang Women's FC" futbol klubu "Suwon FC Women" ilə oyun üçün Cənubi Koreyaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Respublikasının Birləşmə Nazirliyi məlumat yayıb.
Oyun mayın 20-də Asiya Futbol Konfederasiyasının (AFC) Qadınlararası Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək.
Agentliyin məlumatına görə, Şimali Koreya hakimiyyəti 27 qadın futbolçu, 12 məşqçi və inzibati heyətin üzvünün daxil olduğu nümayəndə heyətinin siyahısını göndərib.
Son xəbərlər
12:08
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıbSağlamlıq
12:08
Paytaxt ərazisində 71 kiloqram narkotik aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıbHadisə
12:08
Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblarFərdi
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53
Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıbHadisə
11:52