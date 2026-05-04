Axios: ВМС США не будут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив

Новая операция ВМС США Project Freedom в Ормузском проливе не предусматривает формирование морских конвоев и прямое сопровождение торговых судов американскими военными кораблями.

Как сообщает Report, об этом заявил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на двух американских чиновников.

По их словам, в рамках операции ВМС США будут передавать коммерческим судам информацию о наиболее безопасных маршрутах прохождения через пролив. Особое внимание будет уделяться фарватерам, которые, по данным американской стороны, не были заминированы иранскими военными.

Один из собеседников портала отметил, что корабли ВМС США будут находиться поблизости и смогут вмешаться в случае угрозы нападения на торговые суда со стороны иранских вооруженных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени и будет направлена на обеспечение безопасного выхода судов из Ормузского пролива. Он также предупредил, что любое вмешательство в этот процесс может повлечь за собой силовой ответ.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской администрации также сообщила, что операция не предполагает сопровождения судов кораблями ВМС США.