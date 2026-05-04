В Австралии начались публичные слушания по делу о нападении на Бонди-Бич

В Австралии стартовали публичные слушания в рамках национального расследования нападения на пляже Бонди в Сиднее, где в декабре прошлого года во время празднования Хануки погибли 15 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, расследование также охватывает рост антисемитизма в стране и вопросы общественной безопасности.

Королевскую комиссию возглавляет бывшая судья Вирджиния Белл. По ее словам, первая часть слушаний будет посвящена масштабам и характеру проявлений антисемитизма в Австралии.

Она отметила, что резкий рост антииудейских настроений в стране совпал с аналогичными тенденциями в других западных государствах и, по всей видимости, связан с событиями на Ближнем Востоке.

Ранее комиссия представила промежуточный доклад, в котором содержатся 14 первичных рекомендаций. Среди них – усиление мер безопасности на еврейских общественных мероприятиях, а также дополнительные реформы в сфере борьбы с терроризмом и контроля за оборотом оружия.

Следующий этап слушаний пройдет позднее в мае и будет посвящен обстоятельствам, предшествовавшим нападению на Бонди-Бич.

Окончательный доклад комиссии должен быть представлен 14 декабря – ровно через год после трагедии.