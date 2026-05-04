Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 04 мая, 2026
    • 08:35
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    В Баку на ряде дорог наблюдается транспортная загруженность.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

    По данным Центра, утром 4 мая, в первый день рабочей недели, движение на отдельных участках столицы затруднено. Водителям рекомендуется заранее учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

    1 Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    2 Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3 Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    4 Улица Микаила Мушфига - от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    5 Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра города;

    6 Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

    7 Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

    8 Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9 Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10 Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11 Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Пробки на дорогах Баку Центр интеллектуального управления транспортом
    Bakıda həftənin ilk günündə sıxlıq olan yollar açıqlanıb

    Последние новости

    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    Лента новостей