На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 04 мая, 2026
- 08:35
В Баку на ряде дорог наблюдается транспортная загруженность.
Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.
По данным Центра, утром 4 мая, в первый день рабочей недели, движение на отдельных участках столицы затруднено. Водителям рекомендуется заранее учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
1 Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
2 Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3 Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
4 Улица Микаила Мушфига - от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
5 Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра города;
6 Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
7 Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
8 Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9 Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10 Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11 Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.