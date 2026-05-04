"Axios": ABŞ hərbçiləri ticarət gəmilərini Hörmüz boğazında müşayiət etməyəcək
- 04 may, 2026
- 08:30
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Hörmüz boğazında həyata keçirdiyi yeni əməliyyatı olan "Azadlıq Layihəsi" dəniz karvanlarının formalaşdırılmasını və ya ticarət gəmilərinin Amerika hərbi gəmiləri tərəfindən birbaşa müşayiətini əhatə etmir.
"Report"un "Axios"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu jurnalist Barak Ravid iki amerikalı məmura istinadən bildirib.
Onların sözlərinə görə, əməliyyatın bir hissəsi olaraq, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri boğazdan keçən ən təhlükəsiz marşrutlar barədə kommersiya gəmilərinə məlumat verəcək. Xüsusi diqqət ABŞ tərəfinin fikrincə, İran ordusu tərəfindən minalanmamış su yollarına yönəldiləcək.
Portalın mənbələrindən biri qeyd edib ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiləri yaxınlıqda olacaq və İran Silahlı Qüvvələrinin ticarət gəmilərinə hücum təhlükəsi yarandıqda müdaxilə edə biləcək.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp əməliyyatın Yaxın Şərq vaxtı ilə 4 may səhəri başlayacağını və Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etməyə yönələcəyini açıqlamışdı. O, həmçinin bu prosesə hər hansı müdaxilənin hərbi cavabla nəticələnə biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi.