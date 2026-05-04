Icrammer: Daha sürətli öyrən, daha yüksək bal al!
- 04 may, 2026
- 13:55
Icrammer.com imtahan hazırlığını yeni mərhələyə daşıyır: süni intellekt dəstəyi, 200,000-dən çox unikal tapşırıq və fərdiləşdirilmiş öyrənmə imkanları bir platformada.
Rəqəmsal təhsil həlləri sahəsində yeni nəsil platforma olan Icrammer.com daha ağıllı, əlçatan və effektiv hazırlıq mühiti təqdim edir. Süni intellekt əsaslı bu platforma istifadəçilərə təkcə geniş tapşırıq bazası deyil, eyni zamanda anlaşıqlı izahlar, ani dəstək və fərdi öyrənmə yanaşması da təqdim edir.
Icrammer.com-un əsas üstünlüklərindən biri, yerli proqrama mümkün dərəcədə uyğun hazırlanmış 200,000-dən çox unikal praktiki riyaziyyat tapşırığıdır. Bu göstərici platformanı bazardakı bir çox alternativdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirir və daha geniş, sistemli və çevik hazırlıq imkanı yaradır. Platformada təqdim olunan süni intellekt dəstəyi sayəsində istifadəçilər suallarına dərhal cavab ala, mövzuları daha aydın formada başa düşə və hazırlıq prosesində davamlı istiqamətləndirmə əldə edə bilirlər.
Icrammer.com eyni zamanda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində istifadə imkanını bir sistemdə birləşdirir. Bu yanaşma müxtəlif dil üstünlüklərinə malik istifadəçilər üçün daha rahat və inklüziv hazırlıq mühiti formalaşdırır, onlara özlərini ən rahat hiss etdikləri dildə öyrənmək imkanı verir.
Platformanın əsas məqsədi yüksək keyfiyyətli imtahan hazırlığını daha geniş auditoriya üçün əlçatan, effektiv və münasib etməkdir. Icrammer bu məqsədlə süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək hər bir istifadəçinin öyrənmə tərzinə uyğunlaşan daha çevik və fərdiləşdirilmiş təhsil dəstəyi formalaşdırır.
Yaxın həftələr ərzində platformada bir sıra mühüm yeniliklərin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bunlara Azərbaycan dili və ingilis dili fənləri üzrə genişləndirilmiş sual bazaları, əlavə hazırlıq imkanları və daha təkmilləşdirilmiş fərdiləşdirilmiş öyrənmə alətləri daxildir. Gələcək mərhələlərdə isə yeni beynəlxalq və yerli hazırlıq istiqamətləri üzrə yeni fənlərin əlavə olunması, süni intellekt əsaslı öyrənmə imkanlarının genişləndirilməsi və platformanın daha geniş təhsil ekosisteminə çevrilməsi planlaşdırılır.
Yeniliklərdən biri - istifadəçilər 1 həftəlik "free trial"dan istifadə edə bilərlər. Və ya abunəsiz şəkildə belə 15 prompt şansı həftəlik chatboxdan və 5 test generasiyasından istifadə edə bilərlər (Hər həftə limit yenilənir).
Icrammer komandası platformanı birbaşa istifadəçilərin real təhsil ehtiyacları əsasında inkişaf etdirdiyini vurğulayır. Məhz buna görə rəy, təklif və ideyalar platformanın gələcək inkişafında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Komanda təhsil həyatının müxtəlif mərhələlərində olan bütün öyrənənləri, abituriyentləri, tələbələri, valideynləri və müəllimləri Icrammer.com-u izləməyə, sınaqdan keçirməyə və öz təkliflərini bölüşməyə dəvət edir.
Platformanın təqdimatı münasibətilə istifadəçilər üçün xüsusi təşəbbüs də hazırlanıb. 10 may tarixinədək abunəlik əldə edənlər arasında təsadüfi seçim əsasında 3 istifadəçiyə 1 illik ödənişsiz giriş imkanı təqdim olunacaq.