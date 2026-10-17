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    Azərbaycanın AirBadminton komandası Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 12:05
    Azərbaycanın AirBadminton komandası Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Yunanıstanın Qədim Olimpiya şəhərində keçirilən AirBadminton üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli komandası bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan Badminton Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, "BWF AirBadminton European Continental Championships 2026" turnirində Nigar Səmədova, Həcər Nuriyeva, Viktoriya Kumanyayeva və Keişa Fatimə Zəhradan ibarət yığmamız qadınların üçnəfərlik yarışında fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəliblər.

    C qrupunda mübarizə aparan milli ümumi hesabda İsveçrəni 3:1, Xorvatiyanı isə 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Almaniya yığmasına 1:3 hesabı ilə uduzan badmintonçularımız qrup mərhələsini ikinci pillədə tamamlayaraq pley-offa vəsiqə qazanıblar.

    1/4 finalda meydan sahibi Yunanıstan yığması ilə qarşılaşan komanda rəqibini 3:1 hesabı ilə üstələyərək yarımfinala yüksəlib və bununla da Avropa çempionatının bürünc medalını təmin edib.

    Finala vəsiqə uğrunda Türkiyə millisi ilə üz-üzə gələn təmsilçilərimiz ümumi hesabda 1:3 uduzaraq qitə birinciliyini üçüncü pillədə başa vurublar.

    Qeyd edək ki, bu, Azərbaycanın AirBadminton üzrə Avropa çempionatlarında növbəti medal uğurudur. 2025-ci ilin sentyabrında Bakıda təşkil olunan ilk Avropa çempionatında Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında finala yüksələrək gümüş medal qazanmışdı.

    Azərbaycanın AirBadminton komandası Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
    Azərbaycanın AirBadminton komandası Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
    Azərbaycan Badminton Federasiyası AirBadminton üzrə Avropa çempionatı Bürünc medal
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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