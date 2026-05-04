Масато Канда: АБР способен выделять средства в течение первых суток кризиса

Новый механизм Азиатского банка развития (АБР) - опция оперативного перепрограммирования и развертывания ресурсов (3RDO) - позволяет развивающимся странам-членам получать финансирование уже в первый день кризиса.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент АБР Масато Канда на мероприятии ADB Insight в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

По его словам, АБР стал первым многосторонним банком развития, объявившим о пакете финансовой поддержки в ответ на кризис на Ближнем Востоке.

"Этот пакет включает ряд инструментов. Один из них - совершенно новый - 3RDO. По сути, речь идет о перераспределении средств из уже существующего портфеля суверенных операций. Это позволяет нам мобилизовать финансирование буквально за одну ночь - уже в первый день кризиса. Сейчас мы получаем соответствующие запросы и технически готовы оперативно их удовлетворять", - отметил М. Канда.

Он подчеркнул, что ключевой задачей также является обеспечение бесперебойного импорта жизненно важных товаров- энергоносителей, продовольствия и медикаментов.

"Здесь эффективно задействуется программа финансирования торговли и цепочек поставок АБР, ориентированная на поддержку частного сектора. Мы можем предоставлять финансирование в течение 24-48 часов. В этот раз, в порядке исключения, поддерживается также импорт нефти. Уже получено множество заявок, и значительные средства направлены частному сектору", - сказал президент банка.

Кроме того, АБР оказывает поддержку правительствам в расширении фискального пространства.

"Это позволяет им продолжать предоставление базовых государственных услуг и защищать уязвимые слои населения. Наша бюджетная поддержка через быстро выплачиваемые займы, включая программные и контрциклические инструменты, демонстрирует высокую эффективность", - добавил он.