Minval Politika продолжает публиковать видеозаписи и аудиозаписи бывшего прокурора Международного уголовного суда ООН Луиса Окампо, связанные с его планами по проведению кампании очернения Азербайджана с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, из этих откровений следует: речь идет не о "ценностях" и "принципах", а о выстроенной системе давления с участием армянского лобби, европейских политиков и финансовых потоков, связанных с российско-армянскими бизнес-кругами.

Параллельно вскрывается и схема финансовой кормушки Окампо: сначала деньги поступали от армянских источников, затем подключилась группа спонсоров из числа состоятельной диаспоры, преимущественно из России. Среди них Самвел Карапетян и Рубен Варданян. Ключевой принцип - анонимность и работа через закрытые схемы.

Более того, отдельные фрагменты прямо указывают на вмешательство во внутренние процессы Армении - вплоть до обсуждения сценариев смены власти.

Представляем новую текстовую расшифровку разоблачений:

Луис Морено Окампо: "И следующий шаг для меня - посмотреть, как организовать это на платформе с искусственным интеллектом и сделать это должным образом. Поэтому я работаю с Университетом Сан-Паулу, на факультете физики, над проектом, связанным с искусственным интеллектом. А сейчас я провел несколько дней в Испании со своими друзьями, которые вовлечены в работу такого рода компаний. Мы обсуждали, как армянский проект является пилотным для компании, использующей искусственный интеллект".

Луис Морено Окампо: "Если мы собираемся говорить об этом… это совершенно другое. Я не хочу вас пугать, но я много чем занимаюсь. Я также являюсь профессором Университета Сан-Паулу в Бразилии. Я работаю с физиком, […] в области физики. В основном мы используем современную физику… и искусственный интеллект, чтобы моделировать и пытаться организовать глобальный порядок и глобальный беспорядок. Итак, Бразилия финансирует это дело. У нас есть суперкомпьютеры, работающие над этим. И сначала мы хорошо сфокусировались, в начале мы сказали: "давайте займемся глобальным порядком в целом". Потом мы сказали: "нет, это слишком сложно, давайте займемся геноцидом". А затем мы сказали: "давайте займемся Нагорным Карабахом", потому что у меня есть много информации. Мы работаем над Нагорным Карабахом. Сейчас я рассматриваю это как академический продукт, это академический проект, и мне нужно извлечь из него максимум пользы. Поэтому я пытаюсь создать трансграничную компанию, которая преобразует производимую нами здесь информацию во что-то, что доходит до политиков, принимающих решения. Она должна достичь основных средств массовой информации, социальных сетей, чтобы стать более заметной. Она также должна дойти до других ученых, чтобы стать солидной, устоявшейся".

Неизвестный собеседник: "Но вы разрабатываете программу, использующую искусственный интеллект?".

Луис Морено Окампо: "Да, да".

Неизвестный собеседник: "Потому что существуют программы, существуют аналитические центры, которые собираются вместе, чтобы консультировать лиц, принимающих решения, это существует уже давно".

Луис Морено Окампо: "Да, да".

На записях, оказавшихся в распоряжении редакции, он уже не скрывает, что пытается вывести свою деятельность на новый уровень - с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о создании целой инфраструктуры влияния, где "академический проект" превращается в инструмент давления на политиков, медиа и международные институты.

Фактически речь идет о попытке индустриализировать информационные и политические атаки - упаковать их в "научную" оболочку и масштабировать с помощью технологий.

Из этих расшифровок следует, что Окампо и его подельники планировали развернуть против Азербайджана механизмы, в которой задействованы дипфейки и другие технологические инструменты манипуляции.

Таким образом, Окампо уже не просто армянский лоббист, а "архитектором" гибридной операции.