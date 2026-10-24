В Турции шесть человек погибли в ДТП
В регионе
- 24 октября, 2026
- 18:56
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В ДТП в провинции Мардин на юго-востоке Турции погибли шесть человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.
Согласно информации, пока по неустановленным причинам автомобиль упал в дренажный канал в районе Нусайбин. Находившиеся в транспортном средстве шесть человек, включая четверых детей, погибли.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.
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