В Турции шесть человек погибли в ДТП

В ДТП в провинции Мардин на юго-востоке Турции погибли шесть человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

Согласно информации, пока по неустановленным причинам автомобиль упал в дренажный канал в районе Нусайбин. Находившиеся в транспортном средстве шесть человек, включая четверых детей, погибли.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.