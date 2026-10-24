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    В Турции шесть человек погибли в ДТП

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 18:56
    В Турции шесть человек погибли в ДТП

    В ДТП в провинции Мардин на юго-востоке Турции погибли шесть человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

    Согласно информации, пока по неустановленным причинам автомобиль упал в дренажный канал в районе Нусайбин. Находившиеся в транспортном средстве шесть человек, включая четверых детей, погибли.

    На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölüb
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