Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölüb
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 18:32
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Türkiyənin Mardin vilayətinin Nusaybin rayonunda avtomobilin suvarma kanalına aşması nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürmə və jandarm qüvvələri cəlb edilib.
Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
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