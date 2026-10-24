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    Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölüb

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 18:32
    Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölüb

    Türkiyənin Mardin vilayətinin Nusaybin rayonunda avtomobilin suvarma kanalına aşması nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürmə və jandarm qüvvələri cəlb edilib.

    Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlərin sayı Türkiyə Cümhuriyyəti
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