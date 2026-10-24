Сербская NIS запросила у Минфина США продлить лицензию после 30 октября
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 18:22
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Сербская нефтяная компания NIS подала новый запрос в министерство финансов США на продление специальной лицензии, которая позволит ей продолжить деятельность после истечения срока действия нынешней 30 октября 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщает телерадиоканал РТРС.
По его данным, в запросе подчеркивается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок, а также то, что регулярная работа НПЗ в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок действия лицензии на деятельность компании NIS до 30 октября.
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