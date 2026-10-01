Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия лицензии на деятельность компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 30 октября.

Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.

В ведомстве указали, что продление лицензии позволит NIS продолжать свою деятельность и работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что продление лицензии еще на 30 дней является важным шагом для Сербии, особенно на фоне приближения зимнего сезона: "Ситуация по-прежнему очень сложная. На нее влияют геополитическая обстановка, рост цен на энергоносители, логистические трудности, низкий уровень воды в Дунае и проблемы, связанные с импортом нефтепродуктов".

Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией из государственных резервов на рынок было выпущено 5 тысяч тонн дизельного топлива, а также продолжаются меры по снижению акцизных налогов.

По словам Джедович-Ханданович, новая лицензия позволит нефтеперерабатывающему заводу в Панчево производить как можно больше нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин, керосин и мазут.

Она также сообщила, что переговоры между OFAC и венгерской компанией MOL по возможной сделке в отношении NIS продолжаются.

"Если MOL приобретет NIS и США одобрят это, мы завершили свою работу, связанную с соглашением между акционерами. До того момента мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения полного снабжения рынка, контроля над ценами и оперативного реагирования в случае возможных нарушений", - добавила министр.