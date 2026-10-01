Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS
- 01 октября, 2026
- 00:37
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия лицензии на деятельность компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 30 октября.
Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.
В ведомстве указали, что продление лицензии позволит NIS продолжать свою деятельность и работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево.
Исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что продление лицензии еще на 30 дней является важным шагом для Сербии, особенно на фоне приближения зимнего сезона: "Ситуация по-прежнему очень сложная. На нее влияют геополитическая обстановка, рост цен на энергоносители, логистические трудности, низкий уровень воды в Дунае и проблемы, связанные с импортом нефтепродуктов".
Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией из государственных резервов на рынок было выпущено 5 тысяч тонн дизельного топлива, а также продолжаются меры по снижению акцизных налогов.
По словам Джедович-Ханданович, новая лицензия позволит нефтеперерабатывающему заводу в Панчево производить как можно больше нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин, керосин и мазут.
Она также сообщила, что переговоры между OFAC и венгерской компанией MOL по возможной сделке в отношении NIS продолжаются.
"Если MOL приобретет NIS и США одобрят это, мы завершили свою работу, связанную с соглашением между акционерами. До того момента мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения полного снабжения рынка, контроля над ценами и оперативного реагирования в случае возможных нарушений", - добавила министр.