В Азербайджане ставку налога на прибыль для малого бизнеса снизят до 15%

В Азербайджане для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в качестве субъектов малого предпринимательства, ставку налога на прибыль снизят с 20% до 15%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, для получения льготы налогоплательщики должны выполнять ряд обязательных условий: не допускать нарушений в оформлении трудовых отношений в течение календарного года; полностью и своевременно погашать налоговые обязательства и не допускать снижения налогооблагаемого оборота более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

"Таким образом, эта мера поддержки будет выгода предпринимателям, соблюдающим законодательство и обеспечивающим устойчивую деятельность", - подчеркнул Н. Иманов.