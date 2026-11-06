Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане ставку налога на прибыль для малого бизнеса снизят до 15%

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 12:14
    В Азербайджане ставку налога на прибыль для малого бизнеса снизят до 15%

    В Азербайджане для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в качестве субъектов малого предпринимательства, ставку налога на прибыль снизят с 20% до 15%.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, для получения льготы налогоплательщики должны выполнять ряд обязательных условий: не допускать нарушений в оформлении трудовых отношений в течение календарного года; полностью и своевременно погашать налоговые обязательства и не допускать снижения налогооблагаемого оборота более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

    "Таким образом, эта мера поддержки будет выгода предпринимателям, соблюдающим законодательство и обеспечивающим устойчивую деятельность", - подчеркнул Н. Иманов.

    Ниджат Иманов Малый бизнес Налоговые льготы Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственная налоговая служба Азербайджана
    Nicat İmanov: "Kiçik sahibkarlıq sahəsində vergi dərəcəsi 15 %-ə endirilə bilər"
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника
    Другие страны
    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    Лента новостей