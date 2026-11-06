В Индии произошел взрыв на нефтехранилище, пять человек пострадали

Пять рабочих компании Oil India Limited (OIL) в индийском штате Ассам, получили серьезные травмы в результате взрыва.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на официальные лица.

Пострадавшие госпитализированы. Еще один рабочий пропал без вести после взрыва.

Сообщается, что взрыв произошел в секции хранения сырой нефти на предприятии, вызвав сильный пожар.