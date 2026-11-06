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    В Индии произошел взрыв на нефтехранилище, пять человек пострадали

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    • 06 ноября, 2026
    • 12:19
    В Индии произошел взрыв на нефтехранилище, пять человек пострадали

    Пять рабочих компании Oil India Limited (OIL) в индийском штате Ассам, получили серьезные травмы в результате взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на официальные лица.

    Пострадавшие госпитализированы. Еще один рабочий пропал без вести после взрыва.

    Сообщается, что взрыв произошел в секции хранения сырой нефти на предприятии, вызвав сильный пожар.

    Взрыв на заводе Пожар (возгорание) Индия
    44 filmi
    44 filmi

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