В Индии произошел взрыв на нефтехранилище, пять человек пострадали
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 12:19
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Пять рабочих компании Oil India Limited (OIL) в индийском штате Ассам, получили серьезные травмы в результате взрыва.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на официальные лица.
Пострадавшие госпитализированы. Еще один рабочий пропал без вести после взрыва.
Сообщается, что взрыв произошел в секции хранения сырой нефти на предприятии, вызвав сильный пожар.
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