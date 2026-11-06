В Азербайджане налогоплательщикам предоставят скидку при оперативной уплате санкций

Налоговые санкции будут снижены на 10% для тех, кто оплатит их в течение одного года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, в случае полной уплаты налогоплательщиками примененных финансовых санкций в течение одного года после ее наложения сумма санкции будет снижена на 10%:

"Другое важное изменение связано с процентами, начисляемыми за просроченную задолженность. Так, предусматривается снижение пени, начисляемой за каждый день просрочки, с 0,1% до 0,05%".