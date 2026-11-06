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    В Азербайджане налогоплательщикам предоставят скидку при оперативной уплате санкций

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 12:16
    В Азербайджане налогоплательщикам предоставят скидку при оперативной уплате санкций

    Налоговые санкции будут снижены на 10% для тех, кто оплатит их в течение одного года.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По его словам, в случае полной уплаты налогоплательщиками примененных финансовых санкций в течение одного года после ее наложения сумма санкции будет снижена на 10%:

    "Другое важное изменение связано с процентами, начисляемыми за просроченную задолженность. Так, предусматривается снижение пени, начисляемой за каждый день просрочки, с 0,1% до 0,05%".

    Налогоплательщики Штрафные санкции Ниджат Иманов Государственная налоговая служба Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    DVX: Vergi sanksiyalarını bir il ərzində ödəyənlərə 10 % güzəşt ediləcək
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