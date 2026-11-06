В Азербайджане налогоплательщикам предоставят скидку при оперативной уплате санкций
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 12:16
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Налоговые санкции будут снижены на 10% для тех, кто оплатит их в течение одного года.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
По его словам, в случае полной уплаты налогоплательщиками примененных финансовых санкций в течение одного года после ее наложения сумма санкции будет снижена на 10%:
"Другое важное изменение связано с процентами, начисляемыми за просроченную задолженность. Так, предусматривается снижение пени, начисляемой за каждый день просрочки, с 0,1% до 0,05%".
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