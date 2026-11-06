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    В Азербайджане введут налоговую льготу на экспорт перестраховочных услуг

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 12:13
    В Азербайджане введут налоговую льготу на экспорт перестраховочных услуг

    В Азербайджане на доходы от экспорта перестраховочных услуг распространят налоговую льготу в размере 25%.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, стимулирование экспортно ориентированной деятельности станет одним из приоритетных направлений налоговой политики в предстоящий период.

    "На доходы от продажи за рубежом продукции, произведенной в стране, будет распространяться льгота по налогу на прибыль. Ее предельный размер установлен на уровне 25%. Иными словами, предусматривается освобождение в размере налога на прибыль, начисленного и подлежащего уплате в государственный бюджет. Кроме того, налогоплательщикам, экспортирующим услуги, оказанные внутри страны, будет предоставлена 25-процентная налоговая льгота по этой деятельности", - сказал Иманов.

    Он подчеркнул, что льгота охватит и услуги перестрахования.

    "Таким образом, соответствующая налоговая льгота будет распространяться и на доходы от экспорта страховых услуг", - заявил представитель Государственной налоговой службы.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственная налоговая служба Азербайджана
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    44 filmi
    44 filmi

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