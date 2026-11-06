В Азербайджане введут налоговую льготу на экспорт перестраховочных услуг

В Азербайджане на доходы от экспорта перестраховочных услуг распространят налоговую льготу в размере 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, стимулирование экспортно ориентированной деятельности станет одним из приоритетных направлений налоговой политики в предстоящий период.

"На доходы от продажи за рубежом продукции, произведенной в стране, будет распространяться льгота по налогу на прибыль. Ее предельный размер установлен на уровне 25%. Иными словами, предусматривается освобождение в размере налога на прибыль, начисленного и подлежащего уплате в государственный бюджет. Кроме того, налогоплательщикам, экспортирующим услуги, оказанные внутри страны, будет предоставлена 25-процентная налоговая льгота по этой деятельности", - сказал Иманов.

Он подчеркнул, что льгота охватит и услуги перестрахования.

"Таким образом, соответствующая налоговая льгота будет распространяться и на доходы от экспорта страховых услуг", - заявил представитель Государственной налоговой службы.