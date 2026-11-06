В Азербайджане 16 семей согласились на посмертное донорство органов своих близких

В Азербайджане с февраля 2025 года 16 семей дали согласие на посмертное донорство органов своих близких.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Еганя Аббасова на просветительском семинаре для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

По ее словам, от этих доноров было пересажено 85 органов, в том числе четыре сердца. В настоящее время в листе ожидания трансплантации находятся 1 500 граждан Азербайджана.

Напомним, первая в Азербайджане трансплантация органов от посмертного донора (человека с диагностированной смертью мозга) была проведена 6 февраля 2025 года в Центральном таможенном госпитале.