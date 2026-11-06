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    В Азербайджане 16 семей согласились на посмертное донорство органов своих близких

    Здоровье
    • 06 ноября, 2026
    • 12:24
    В Азербайджане 16 семей согласились на посмертное донорство органов своих близких

    В Азербайджане с февраля 2025 года 16 семей дали согласие на посмертное донорство органов своих близких.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Еганя Аббасова на просветительском семинаре для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

    По ее словам, от этих доноров было пересажено 85 органов, в том числе четыре сердца. В настоящее время в листе ожидания трансплантации находятся 1 500 граждан Азербайджана.

    Напомним, первая в Азербайджане трансплантация органов от посмертного донора (человека с диагностированной смертью мозга) была проведена 6 февраля 2025 года в Центральном таможенном госпитале.

    Посмертное донорство
    Azərbaycanda 16 ailə yaxınlarının ölümlərindən sonra orqanlarının bağışlanmasına razılıq verib
    16 families in Azerbaijan consent to organ donation after deaths of their loved ones
    MiniBoss
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