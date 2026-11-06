İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanda 16 ailə yaxınlarının ölümlərindən sonra orqanlarının bağışlanmasına razılıq verib

    Sağlamlıq
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:12
    Azərbaycanda 16 ailə yaxınlarının ölümlərindən sonra orqanlarının bağışlanmasına razılıq verib

    Azərbaycanda 2025-ci ilin fevral ayından bu günə qədər 16 ailə yaxınlarının ölümlərindən sonra orqanlarının bağışlanmasına razılıq verib

    "Report" xəbər verir ki, bunu Orqan Donorluğu və Transplantasiya üzrə Koordinasiya Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Yeganə Abbasova Ürək Transplantasiyası Həftəsi çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən media nümayəndələri üçün maarifləndirici seminarda deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin xəstələrdən 85 orqan köçürülüb: "Həmin orqanların dördü ürək transplantasiyasıdır. 1500 Azərbaycan vətəndaşı isə hazırda gözləmə siyahısındadır".

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq meyit donordan (beyin ölümü keçirmiş şəxsdən) orqan köçürülməsi 2025-ci il fevralın 6-da Mərkəzi Gömrük Hospitalında həyata keçirilib.

    Orqan transplantasiyası Donor Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    В Азербайджане 16 семей согласились на посмертное донорство органов своих близких
    16 families in Azerbaijan consent to organ donation after deaths of their loved ones
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:41
    Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronaldunun komandadan gedişini şərh edib
    Futbol
    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti