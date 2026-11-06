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    В Азербайджане изменится порядок начисления НДС при перепродаже автомобилей и недвижимости

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 12:21
    В Азербайджане изменится порядок начисления НДС при перепродаже автомобилей и недвижимости

    С 2027 года налог на добавленную стоимость (НДС) при повторной продаже автомобилей и недвижимости будет начисляться на разницу между ценой покупки и продажи, то есть на торговую наценку.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, новый механизм предусматривает начисление НДС на торговую наценку при повторной продаже автомобилей, приобретенных у физических лиц за безналичную оплату.

    Иманов пояснил, что ранее при повторной продаже автомобилей, официально выкупленных дилерами у граждан, НДС в размере 18% взимался с полной суммы сделки. По мнению предпринимателей, такой порядок создавал неблагоприятные условия для бизнеса.

    Аналогичный механизм планируется применять в сфере недвижимости. Юридические лица, приобретающие квартиры у физических лиц, а также строительные компании при повторной продаже жилых помещений будут уплачивать НДС с разницы между ценой покупки и продажи.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azərbaycanda avtomobil və daşınmaz əmlak satışında ƏDV hesablanma qaydası dəyişir
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