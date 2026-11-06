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    Зеленский допустил возможность проведения онлайн-выборов президента

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 12:24
    Зеленский допустил возможность проведения онлайн-выборов президента

    Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения президентских выборов в стране в онлайн формате.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По его словам, для реализации этой идеи Верховной Раде (парламенту, - ред.) придется принять соответствующие решения.

    "Все профессии важны, но во время войны профессия солдата является самой важной, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И разрешить проведение выборов, но не дать возможности проголосовать солдатам – это несправедливо. Это на 100% несправедливо. Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение", – сказал Зеленский.

    Он отметил, что в настоящее время украинские военные на фронте выступают против проведения выборов из-за отсутствия технической возможности организовать голосование в окопах, где находятся миллионы военнослужащих.

    Как сообщалось, Зеленский в октябре заявил, что Украина готова провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.

    Президентские выборы Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski onlayn prezident seçkilərinin keçirilməsini mümkün hesab edib
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