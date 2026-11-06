В Азербайджане для грузоперевозчиков предлагают ввести упрощенный налог по ставке 8%
Инфраструктура
- 06 ноября, 2026
- 12:09
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В Азербайджане для внутренних грузоперевозок предлагают на пять лет ввести альтернативный упрощенный режим налогообложения по ставке 8%.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, предложение подготовлено по итогам обсуждений с представителями бизнеса.
"Предлагается предоставить лицам, осуществляющим грузоперевозки внутри страны, право выбрать в качестве альтернативы упрощенный режим налогообложения доходов по ставке 8% сроком на пять лет", - сказал Назарли.
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