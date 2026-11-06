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    Анар Ахундов: Политика диверсификации в экономике Азербайджана приносит свои плоды - Дополнено

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 12:17
    Анар Ахундов: Политика диверсификации в экономике Азербайджана приносит свои плоды - Дополнено

    Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в глобальной экономической среде, в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, а политика диверсификации приносит свои плоды.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов в ходе выступления на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

    По его словам, по итогам стратегического периода среднегодовой рост ненефтегазового сектора, как ожидается, составит 5,2%, превысив целевой показатель.

    Ахундов отметил, что в январе-сентябре текущего года экономический рост составил 1,5%:

    "Ненефтегазовый сектор вырос на 2,6%, превратившись в основной источник роста, а его доля в ВВП превысила 70%. По итогам года прогнозируется рост ВВП на 1,7%, а ненефтегазового ВВП - на 3,1%. В структуре роста выделяются обрабатывающая промышленность, транспорт и информационные технологии. Добавленная стоимость в ненефтегазовой обрабатывающей промышленности выросла на 6,6%, в транспорте и складском хозяйстве - на 10%, в сфере информации и связи - на 11,1%. В целом рост зафиксирован во всех отраслях сектора услуг. Внутренний спрос также остается устойчивым: потребление населения в реальном выражении выросло на 4,6%".

    Кроме того, он отметил, что в этом году завершается исполнение Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, в связи с чем разработана новая Стратегия на 2027-2030 годы:

    "Рамки проводимой под руководством президента политики определены документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития". Сферы деятельности комитетов, представленных на сегодняшнем заседании, непосредственно связаны с тремя из этих приоритетов - "страна чистой окружающей среды и зеленого роста", "динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество" и "конкурентоспособный человеческий капитал и современное инновационное пространство".

    Анар Ахундов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030гг
    Anar Axundov: Azərbaycan iqtisadiyyatında şaxələndirmə siyasəti öz bəhrəsini verir - Əlavə olunub
    Azerbaijan develops Socio-Economic Development Strategy for 2027-2030
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