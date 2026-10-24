Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Шафу" в матче 9-го тура
Футбол
- 24 октября, 2026
- 18:31
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Гянджинский "Кяпяз" на выезде обыграл бакинскую "Шафу" в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:1.
Голы за победителей забили Шакир Сеидов на 74-й минуте с пенальти и Блессинг Олабиран на 80-й минуте, в составе хозяев на 55-й минуте отличился Маудо Жаржуэ.
"Кяпяз" после победы довел количество очков в активе до 14 и поднялся на пятое место в чемпионате страны, у "Шафы" 3 балла и 11-е строчка в турнирной таблице.
Во втором матче дня бакинский "Нефтчи" примет "Туран Товуз".
В прошедших накануне матчах 9-го тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Зиря" одолела "Сумгайыт" (3:2), итоги тура будут подведены 25 октября.
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