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    Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Шафу" в матче 9-го тура

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 18:31
    Премьер-лига: Кяпяз обыграл Шафу в матче 9-го тура

    Гянджинский "Кяпяз" на выезде обыграл бакинскую "Шафу" в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:1.

    Голы за победителей забили Шакир Сеидов на 74-й минуте с пенальти и Блессинг Олабиран на 80-й минуте, в составе хозяев на 55-й минуте отличился Маудо Жаржуэ.

    "Кяпяз" после победы довел количество очков в активе до 14 и поднялся на пятое место в чемпионате страны, у "Шафы" 3 балла и 11-е строчка в турнирной таблице.

    Во втором матче дня бакинский "Нефтчи" примет "Туран Товуз".

    В прошедших накануне матчах 9-го тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Зиря" одолела "Сумгайыт" (3:2), итоги тура будут подведены 25 октября.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Кяпяз ФК Шафа
    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şəfa"nı məğlub edib
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