Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Шафу" в матче 9-го тура

Гянджинский "Кяпяз" на выезде обыграл бакинскую "Шафу" в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы за победителей забили Шакир Сеидов на 74-й минуте с пенальти и Блессинг Олабиран на 80-й минуте, в составе хозяев на 55-й минуте отличился Маудо Жаржуэ.

"Кяпяз" после победы довел количество очков в активе до 14 и поднялся на пятое место в чемпионате страны, у "Шафы" 3 балла и 11-е строчка в турнирной таблице.

Во втором матче дня бакинский "Нефтчи" примет "Туран Товуз".

В прошедших накануне матчах 9-го тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Зиря" одолела "Сумгайыт" (3:2), итоги тура будут подведены 25 октября.