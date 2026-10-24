İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şəfa"nı məğlub edib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 18:25
    Premyer Liqa: Kəpəz Şəfanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" səfərdə "Şəfa" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.

    "Sarı-göylər"in qollarını 74-cü dəqiqədə penaltidən Şakir Seyidov, 80-ci dəqiqədə Blessinq Olabiran vurublar. Meydan sahiblərindən 55-ci dəqiqədə Maudo Jarjue fərqlənib.

    Xallarının sayını 14-ə çatdıran "Kəpəz" hələlik beşinci pillədə qərarlaşıb. "Şəfa" 3 xalla 11-cidir.

    Günün ikinci matçında "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək.

    Xatırladaq ki, ötən gün "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2) məğlub edib. Tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Şəfa FK Kəpəz FK
    Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Шафу" в матче 9-го тура
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:42
    Serbiyanın NIS şirkəti ABŞ-dən lisenziya müddətini uzatmağı xahiş edib
    Digər ölkələr
    18:32
    Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölüb
    Region
    18:30
    Foto
    EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası mübarizəni dayandırıb
    Komanda
    18:29
    Foto
    "Fars": Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib
    Region
    18:25
    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şəfa"nı məğlub edib
    Futbol
    18:17
    "Volkswagen" daha 10 mindən çox işçisini ixtisar etməyə hazırlaşır
    Digər ölkələr
    18:06
    Monqolustan Prezidenti ilk dəfə Belarusa səfər edəcək
    Region
    18:02
    Latviya ərazisində PUA qalıqları aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    17:45
    Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıb
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti