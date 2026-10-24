Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şəfa"nı məğlub edib
Futbol
- 24 oktyabr, 2026
- 18:25
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Misli Premyer Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" səfərdə "Şəfa" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.
"Sarı-göylər"in qollarını 74-cü dəqiqədə penaltidən Şakir Seyidov, 80-ci dəqiqədə Blessinq Olabiran vurublar. Meydan sahiblərindən 55-ci dəqiqədə Maudo Jarjue fərqlənib.
Xallarının sayını 14-ə çatdıran "Kəpəz" hələlik beşinci pillədə qərarlaşıb. "Şəfa" 3 xalla 11-cidir.
Günün ikinci matçında "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək.
Xatırladaq ki, ötən gün "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2) məğlub edib. Tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.
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