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    Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 18:44
    Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв

    В Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном спертанкере.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

    "В Ормузском проливе был слышен звук взрыва; нефтеналивной супертанкер (VLCC) с сырой нефтью подвергся нападению при выходе из пролива", - говорится в сообщении.

    Издание представило изображения, предположительно полученные со спутника Sentinel-2, на которых, как утверждается, "зафиксировано потемнение" в задней части судна, за командной надстройкой.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), публикующий сводки об инцидентах с судами, не сообщал о каком-либо происшествии на данном участке Ормузского пролива.

    Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв
    Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв
    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
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