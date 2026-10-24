Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв

В Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном спертанкере.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

"В Ормузском проливе был слышен звук взрыва; нефтеналивной супертанкер (VLCC) с сырой нефтью подвергся нападению при выходе из пролива", - говорится в сообщении.

Издание представило изображения, предположительно полученные со спутника Sentinel-2, на которых, как утверждается, "зафиксировано потемнение" в задней части судна, за командной надстройкой.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), публикующий сводки об инцидентах с судами, не сообщал о каком-либо происшествии на данном участке Ормузского пролива.