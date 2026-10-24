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    "Fars": Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 18:29
    Fars: Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib

    Hörmüz boğazında iri neft tankeri partlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    "Yayımlanan ilkin məlumatlar Hörmüz boğazında partlayış səsinin eşidildiyini xəbər verir; xam neft daşıyan çox böyük bir tanker (VLCC) boğazdan çıxarkən hücuma məruz qalıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, "Sentinel-2" peykinə aid olan görüntüdə orada bir gəminin idarəetmə strukturunun arxasında tünd rəng dəyişikliyi diqqət çəkib.

    Fars: Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib
    Fars: Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib

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