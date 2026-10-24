"Fars": Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş verib
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 18:29
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Hörmüz boğazında iri neft tankeri partlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.
"Yayımlanan ilkin məlumatlar Hörmüz boğazında partlayış səsinin eşidildiyini xəbər verir; xam neft daşıyan çox böyük bir tanker (VLCC) boğazdan çıxarkən hücuma məruz qalıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, "Sentinel-2" peykinə aid olan görüntüdə orada bir gəminin idarəetmə strukturunun arxasında tünd rəng dəyişikliyi diqqət çəkib.
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