    Центробанк Кореи допускает перехода к более жесткой ДКП

    04 мая, 2026
    Центробанк Кореи допускает перехода к более жесткой ДКП

    Первый заместитель председателя Банка Кореи Рю Сан Дэ заявил, что на ближайшем заседании регулятора в конце мая риторика по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) может стать более жесткой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на пресс-конференции в Самарканде на полях ежегодного заседания Азиатского банка развития.

    По словам представителя южнокорейского Центробанка, в нынешних условиях настало время рассматривать возможность повышения процентных ставок.

    Рю Сан Дэ отметил, что инфляционное давление в стране остается высоким, несмотря на принятые правительством меры по сдерживанию потребительских цен.

    В то же время, по его оценке, экономика Южной Кореи в этом году может вырасти примерно на 2%. Одним из ключевых факторов роста остается высокий спрос на экспорт полупроводников.

    Банк Кореи Азиатский банк развития (АБР) Учетная ставка
    Koreya Bankının sədr müavini: Faiz dərəcələrinin artırılmasını nəzərdən keçirməyin vaxtı gəlib çatıb

