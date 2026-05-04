Центробанк Кореи допускает перехода к более жесткой ДКП

Первый заместитель председателя Банка Кореи Рю Сан Дэ заявил, что на ближайшем заседании регулятора в конце мая риторика по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) может стать более жесткой.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на пресс-конференции в Самарканде на полях ежегодного заседания Азиатского банка развития.

По словам представителя южнокорейского Центробанка, в нынешних условиях настало время рассматривать возможность повышения процентных ставок.

Рю Сан Дэ отметил, что инфляционное давление в стране остается высоким, несмотря на принятые правительством меры по сдерживанию потребительских цен.

В то же время, по его оценке, экономика Южной Кореи в этом году может вырасти примерно на 2%. Одним из ключевых факторов роста остается высокий спрос на экспорт полупроводников.