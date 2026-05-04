    Индийский фондовый рынок может открыться ростом на фоне снижения цен на нефть

    Индийский фондовый рынок может открыться ростом на фоне снижения цен на нефть

    Индийские фондовые индексы, как ожидается, начнут торги в понедельник ростом на фоне ослабления нефтяных котировок и признаков некоторого снижения напряженности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, фьючерсы GIFT Nifty по состоянию на 08:05 по индийскому времени торговались на уровне 24 245,50 пункта. Это указывает на возможное открытие индекса Nifty 50 выше отметки закрытия четверга - 23 997,55 пункта. В пятницу индийские рынки не работали в связи с местным праздником.

    В четверг индексы Nifty и Sensex снизились примерно на 0,7%, тогда как индийская рупия обновила исторический минимум. Давление на рынок усилилось после скачка цен на нефть на фоне опасений дальнейшей эскалации вокруг Ирана.

    Однако часть этих рисков ослабла после заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона содействовать освобождению судов, застрявших в Ормузском проливе. По его словам, эта инициатива носит гуманитарный характер и направлена на помощь нейтральным странам, не участвующим в американо-израильском конфликте с Ираном.

    Для Индии, являющейся третьим крупнейшим импортером нефти в мире, высокие цены на сырье усиливают инфляционные риски, оказывают давление на экономический рост и могут негативно сказаться на корпоративных доходах.

    Аналитики Kotak Institutional Equities во главе с Сандживом Прасадом считают, что рынки продолжат оценивать баланс между нефтяными рисками и макроэкономическими факторами, одновременно краткосрочно реагируя на фактор политической стабильности.

