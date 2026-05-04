В результате стрельбы в Оклахоме пострадали 12 человек - ОБНОВЛЕНО
- 04 мая, 2026
- 10:55
В результате стрельбы, произошедшей в воскресенье вечером на вечеринке у озера недалеко от Оклахома-Сити, по меньшей мере 12 человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на пресс-секретаря полиции Эдмонду Эмили Уорд.
По ее словам, около 21:00 власти получили сообщения о выстрелах на собрании молодежи возле озера Аркадия. Далее 10 человек госпитализированы, а двое приехали в больницу за медпомощью на своих машинах.
Число пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме возросло до 10 человек.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.
"Десять человек госпитализированы, однако состояние жертв на данный момент остается неизвестным", - сообщил источник в полиции.
Ранее сообщалось, что полиция прибыла на вызов о стрельбе и обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями в автомобиле у озера Аркадия.
В американском штате Оклахома произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал KWTV-DT, инцидент произошел 3 мая в районе озера Аркадия.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в автомобиле четырех человек с огнестрельными ранениями.
Данные о состоянии пострадавших, а также обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.