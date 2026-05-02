İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    • 02 may, 2026
    • 17:57
    Premyer Liqa: Kəpəz Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XXX tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk oyununda "Sumqayıt" səfərdə "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.

    Yevlax şəhər stadionunda reallaşan qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 2:1.

    "Sarı-göylər"in heyətində Rauf Hüseynli 86 və 89-cu dəqiqələrdə penaltiləri dəqiq yerinə yetirib. Komandanın qapıçısı Yusif İmanov 64-cü dəqiqədə avtoqol müəllifi olub.

    Qələbə sayəsində xallarının sayını 24-ə çatdıran "Kəpəz" 10-cu pillədə qərarlaşıb. "Sumqayıt" 38 xalla 7-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Kəpəz FK Sumqayıt FK Rauf Hüseynli Yusif İmanov
    Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Сумгайыт" в матче 30-го тура

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti