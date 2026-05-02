Premyer Liqa: "Kəpəz" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Futbol
- 02 may, 2026
- 17:57
Misli Premyer Liqasında XXX tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk oyununda "Sumqayıt" səfərdə "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.
Yevlax şəhər stadionunda reallaşan qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 2:1.
"Sarı-göylər"in heyətində Rauf Hüseynli 86 və 89-cu dəqiqələrdə penaltiləri dəqiq yerinə yetirib. Komandanın qapıçısı Yusif İmanov 64-cü dəqiqədə avtoqol müəllifi olub.
Qələbə sayəsində xallarının sayını 24-ə çatdıran "Kəpəz" 10-cu pillədə qərarlaşıb. "Sumqayıt" 38 xalla 7-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.
Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.
