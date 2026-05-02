    02 may, 2026
    • 21:17
    OPEC+ iyun ayı üçün neft hasilatı kvotasının artırılmasını razılaşdırıb

    "OPEC+" ölkələri iyunda neft hasilatının plan göstəricilərinin artırılmasını ilkin olaraq razılaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iki mənbəyə istinadən "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, ABŞ və İran arasındakı müharibə Fars körfəzinə neft tədarükünü pozduğu üçün bu artım, əsasən, kağız üzərində qalacaq.

    "Yeddi "OPEC+" ölkəsi iyun ayında neft hasilatı üzrə hədəf göstəricilərinin sutkada təxminən 188 000 barel artırılması barədə prinsipial razılığa gəlib. Bu da ardıcıl olaraq üçüncü aylıq artımdır və müharibəyə, eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bu həftə qrupdan çıxmasına baxmayaraq, "OPEC+" öz planlarını yerinə yetirməkdə davam edir", - mənbələr sabahkı iclas ərəfəsində bildiriblər.

    ОПЕК+ предварительно согласовала повышение квоты добычи нефти на июнь

