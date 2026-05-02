Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ОПЕК+ предварительно согласовала повышение квоты добычи нефти на июнь

    Энергетика
    • 02 мая, 2026
    • 20:42
    ОПЕК+ предварительно согласовала повышение квоты добычи нефти на июнь

    Страны ОПЕК+ предваительно согласовали повышение плановых показателей добычи нефти в июне.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

    При этом отмечается, что увеличение останется в основном на бумаге, пока война между США и Ираном продолжает нарушать поставки нефти в Персидский залив.

    Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне, что является третьим ежемесячным увеличением подряд, и продолжают выполнять свои планы, несмотря на войну и выход Объединенных Арабских Эмиратов из группы на этой неделе, сообщили источники в преддверии завтрашнего заседания.

    ОПЕК+ Добыча нефти Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    "OPEC+" iyun ayı üçün neft hasilatı kvotasının artırılmasını razılaşdırıb

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей