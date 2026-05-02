ОПЕК+ предварительно согласовала повышение квоты добычи нефти на июнь
Энергетика
- 02 мая, 2026
- 20:42
Страны ОПЕК+ предваительно согласовали повышение плановых показателей добычи нефти в июне.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
При этом отмечается, что увеличение останется в основном на бумаге, пока война между США и Ираном продолжает нарушать поставки нефти в Персидский залив.
Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне, что является третьим ежемесячным увеличением подряд, и продолжают выполнять свои планы, несмотря на войну и выход Объединенных Арабских Эмиратов из группы на этой неделе, сообщили источники в преддверии завтрашнего заседания.
