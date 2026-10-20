Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ
Происшествия
- 20 октября, 2026
- 13:19
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Гражданин Пакистана задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Азербайджана в направлении России.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана, нарушитель был задержан в зоне ответственности пограничного отряда "Худат".
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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