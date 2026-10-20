Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ

Гражданин Пакистана задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Азербайджана в направлении России.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана, нарушитель был задержан в зоне ответственности пограничного отряда "Худат".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.