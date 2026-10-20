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    Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ

    Происшествия
    • 20 октября, 2026
    • 13:19
    Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ

    Гражданин Пакистана задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Азербайджана в направлении России.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана, нарушитель был задержан в зоне ответственности пограничного отряда "Худат".

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Незаконное пересечение госграницы
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
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