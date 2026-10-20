İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb

    Azərbaycandan Rusiya istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Xudat" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb.

    Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Dövlət sərhədi Sərhəd pozuntusu
    Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ
    44 - Tezliklə
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