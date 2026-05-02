Eldar Rəsulov: WUF13 Festivalı Azərbaycanın digər bölgələrində də təşkil olunacaq
- 02 may, 2026
- 21:51
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, bunu Lənkəranda keçirilən WUF13 Festivalı ilə bağlı danışan WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Məzmun və Media Əlaqələri üzrə Baş meneceri Eldar Rəsulov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
WUF13-ə sayılı günlər qaldığını bildirən E. Rəsulov daha geniş ictimaiyyətin bu mötəbər tədbir haqqında məlumatlandırılması üçün WUF13 festivallarının keçirildiyini qeyd edib:
"Festival çərçivəsində mayın 2-si səhər saatlarında Lənkəran şəhərində məlumatlanırma sesiyası keçirilib, festivalın ikinci hissəsində sosial proqramlar təşkil olunub. Belə ki, tədbir Heydər Əliyev Xatirə Parkında əyləncəli-maarifləndirici proqramla davam edib. Bu festival Azərbaycanın digər bölgələrində də təşkil olunacaq".
Baş menecer bildirib ki, hazırda WUF13-də iştirak etmək üçün 175 ölkədən 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib.
O həmçinin vurğulayıb ki, əyləncəli-maarifləndirici proqram çərçivəsində sual-cavab interaktiv sesiyalar vasitəsilə iştirakçılara tədbir haqqında ətraflı məlumat verilib.