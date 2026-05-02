    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом в Лянкяране на Фестивале WUF13 сказал журналистам генеральный менеджер по контенту и связям с медиа Операционной компании WUF13 Azerbaijan Эльдар Расулов.

    Он отметил, что фестивали WUF13 проводятся для информирования широкой общественности об этом авторитетном мероприятии, до начала которого остались считанные дни.

    "В рамках фестиваля 2 мая в утренние часы в Лянкяране была проведена информационная сессия, вторая часть фестиваля была посвязена социальным программам. Мероприятие продолжилось развлекательно-просветительской программой в Мемориальном парке Гейдара Алиева. Этот фестиваль будет организован и в других регионах Азербайджана", - сказал Э. Расулов.

    Отметим, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку 17-22 мая. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Всемирный форум городов (WUF13) Эльдар Расулов Лянкяран
    Eldar Rəsulov: WUF13 Festivalı Azərbaycanın digər bölgələrində də təşkil olunacaq

